Люди, помогите! Зоозащитники обращаются к жителям Актау

фото из архива Lada.kz

Зоозащитники обратились к жителям Актау.

Жители Актау! Вы все знаете, что в Мангистау есть крупнейший приют для бездомных собак. Однако не все осознают, насколько сложная ситуация там складывается. К сожалению, приют не получает поддержки ни от государства, ни от граждан. Люди неохотно приезжают, чтобы помочь с кормлением, уборкой, выгулом и лечением животных. Найти ответственных работников крайне трудно, а те, кто есть, зачастую безразличны к своему делу. К тому же, фонд не может позволить себе высокую оплату труда. Вся забота о собаках держится на плечах одной женщины — Ирины Вячеславовны. Вчера в её семье произошло горе — после долгой болезни скончался её муж, за которым также требовался постоянный уход. Ирина Вячеславовна не просит денег и не обращается за помощью в организации похорон. Её единственная просьба — помочь в ближайшие дни прокормить собак приюта, - говорится в обращении.

Волонтеры сообщают, что в приюте некому варить кашу для собак и разносить воду по вольерам. Преданные, но немногочисленные волонтеры делают всё возможное, но их слишком мало, чтобы справляться с таким количеством животных. Они тоже не могут быть в приюте постоянно.

Мы обращаемся к вам с искренней просьбой – не для себя, а для неё. Пожалуйста, помогите в эти трудные дни прокормить собак приюта. Не оставляйте Ирину Вячеславовну без поддержки. Будьте людьми – любая помощь важна! Вы можете помочь своими руками или принести сухой корм. Мы очень надеемся, что сейчас вы не останетесь в стороне и выручите нас, - обратились волонтеры к горожанам.

На попечении фонда находится около 600 собак, и каждая из них нуждается в пище и уходе.