В специализированный Дом ребенка в Актау стало поступать меньше детей

Пик поступления детей в Мангистауский областной специализированный дом ребенка пришелся на 2020 год – тогда было принято 28 детей. В эти дни здесь получают лечение и воспитание 16 малышей. Об этом рассказала главный врач Сару Ермуханова.

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Из 25 воспитанников, направленных в Дом ребенка в 2021 году, 22 были выписаны домой. Всего с 2017 года в свои семьи вернулся 81 ребенок.

За восемь лет новых родителей обрели 14 малышей.

В настояшее время среди воспитанников есть восемь детей, чьи родители, находясь в трудной жизненной ситуации, воспользовались услугами работников дома ребенка.

У нас работает отделение дневного стационара для детей, чьи родители находятся в трудной жизненной ситуации, таких сейчас трое. Мамы приводят сюда своих малышей утром, а вечером забирают домой. Есть также круглосуточное отделение, - отметила главный врач учреждения.

В эти дни здесь получают воспитание 16 детей в возрасте от полутора месяцев до четырех лет, пять из которых – «отказники».