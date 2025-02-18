В Мангистау отмечается рост заболеваемости туберкулезом

С 2023 года в Мангистауской области количество заболевших туберкулезом увеличилось с 247 до 285 в 2024 году. С начала текущего года зарегистрировано 30 больных. Об этом проинформировала Мадина Рахметова, главный специалист отдела надзора за особо опасными инфекциями и туберкулезом регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

М.Рахметова. Фото предоставлено департаментом

В прошлом году в Мангистау впервые зарегистрировано 285 больных туберкулезом. В 2023 году – 247 заболевших, рост на 38 случаев.

«Основную долю из всех зарегистрированных первичных случаев составляет туберкулез органов дыхания (236 случаев в 2023 году, 213 случаев в 2024-ом). Рост заболеваемости на 24 случая отмечен среди подростков в возрасте 15-17 лет – с девяти до 33 фактов за год. Больше стали также заболевать дети – по итогам 2024 года среди детей в возрасте от нуля до 14 лет зарегистрировано 23 случая, в 2023 – 15 фактов. Прививкой БЦЖ охвачено 96,4% новорожденных», - прокомментировала Мадина Рахметова.

По словам главного специалиста отдела, в январе туберкулезом заболели 30 жителей области: 25 взрослых, трое детей и двое подростков. Это больше показателя января 2023 года, тогда среди пациентов фтизиатров оказались 24 взрослых и двое подростков. Рост на четыре случая.

Основным источником заражения является человек, больной открытой формой туберкулеза, выделяющий микобактерии во внешнюю среду. Среди признаков туберкулеза врачи называют кашель продолжительностью более двух недель, повышенную утомляемость и слаботь, снижение массы тела, длительное повышение температуры, потливость по ночам, боли в грудной клетке, кровохарканье.

К мерам профилактики относятся ведение здорового образа жизни, соблюдение правил личной гигиены, этикет кашля, своевременная диагностика туберкулеза. Обязательной является вакцинация БЦЖ при рождении.