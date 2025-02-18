Штормовое предупреждение: в Мангистау ожидается снег и гололёд

РГП «Казгидромет» сделал штормовое предупреждение по территории Мангистауской области на 19 февраля. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются снег и гололёд.

Фото total.kz

РГП «Казгидромет» предупредил жителей региона о возможных ухудшениях погодных условий.

Завтра, 19 февраля, на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. На северо-востоке, в центре области ожидается туман. В Актау 19 февраля ночью и утром ожидается гололед, - сказано в сообщении.

По данным gismeteo.kz, завтра, 19 февраля, в Актау ожидается небольшой снег с дождем. Синоптики прогнозируют днем +2°C, а вечером температура опустится до -1°C.

По данным синоптиков, снег в Актау будет идти до конца недели. Температура воздуха опустится до -3°C.