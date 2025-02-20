18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.61
524.96
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.02.2025, 17:37

Ученики одной из школ Актау сидят на занятиях в куртках

Общество 0 1 476 Ольга Максимова

Родители учеников одной из городских школ жалуются на холод в кабинетах. В Актауском городском отделе образования сообщили, что ситуация временная и образовательный процесс идет в штатном режиме.

Иллюстративное фото: kstnews.kz
Иллюстративное фото: kstnews.kz

В редакцию Lada.kz обратилась мать одной из учениц СШ №10. По ее словам, в кабинетах образовательного заведения некоторое время сохраняется достаточно низкая температура воздуха, что делает учебу некомфортной и грозит ученикам простудными заболеваниями.

Дети болеют постоянно, в школе холодно. В спортивном зале температура 8 градусов тепла, в классах – 14 градусов. Дети сидят в куртках. Администрация школы не сокращает время уроков, - рассказала Екатерина, мать ученицы-девятиклассницы.

Она предоставила фотографии замера температуры воздуха в школьных помещениях.

В городском отделе образования сообщили, что в данной школе отопление подается в штатном режиме, но тепло из-за похолодания не доходит в угловые кабинеты.

В связи с резким похолоданием тепло в угловые кабинеты не доходит в полном объеме. Администрация школы проводит разъяснительную работу с родителями. Ситуация временная. Родители учащихся 1-5 классов против сокращения уроков до 30 минут, - сообщили в городском отделе образования.

Как отметили в ведомстве, в кабинетах, где сидят ученики начальных классов, температура воздуха составляет 22-23 градуса тепла.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...