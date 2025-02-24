Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 24 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 24 февраля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 24 февраля, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланированы в 34 микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергию отключат в жилых домах №№15,16,17,18.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 24 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

отключат питьевую воду в жилых домах в микрорайонах «Шыгыс-1» и 29А;

5 микрорайон, технической воды не будет в жилом доме №18.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время не проводятся аварийные ремонтные работы.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отсутствие отопления в следующих микрорайонах:

2 микрорайон, дома №21, 28;

9 микрорайон, дом №28;

15 микрорайон, дом №55;

14 микрорайон, школа №21.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.