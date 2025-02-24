У иностранки конфисковали 14 тысяч долларов США и оштрафовали почти на 2 млн тенге в Мангистау

Гражданка Узбекистана попала под суд за попытку перевезти через границу Казахстана крупную незадекларированную сумму. Подробности дела предоставили в Бейнеуском районном суде.

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По материалам дела, гражданка Республики Узбекистан во время поездки по маршруту Мангистау-Нукус пыталась вывезти из Казахстана на родину 24 100 долларов США без оформления пассажирской декларации. Незадекларированные деньги были обнаружены при досмотре ручной клади.

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину.

Санкция части 3 статьи 551 КоАП РК предусматривает наказание в виде изъятия незадекларированных средств с наложением штрафа в размере 25% от незадекларированной суммы.

В результате иностранке был назначен штраф в размере 1 717 979 тенге. Также 14 100 долларов США были конфискованы в пользу государства, 10 000 долларов США возвращены правонарушительнице.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее Lada.kz сообщала о пресечении попыток незаконного вывоза порядка 116 тысяч долларов США через аэропорт Актау. Подробнее по ссылке.

Для справки

Статья 551 КоАП РК – Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах.