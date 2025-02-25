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25.02.2025, 16:28

Техническая вода вместо питьевой течет в кране жителей одного из домов в Актау

Общество 0 2 521 Наталья Вронская

В редакцию Lada.kz обратились жители дома №146 в 3 микрорайоне. Вот уже четыре дня, говорят люди, в их кранах вместо питьевой течет техническая вода. Проблему прокомментировали в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА).

Фото с сайта ortcom.kz
Фото с сайта ortcom.kz

Люди рассказывают, что рядом с их домом подрядная организация занималась заменой труб. Буквально в субботу, 22 февраля, работы были завершены. Именно тогда жильцы почувствовали, что питьевая вода имеет неприятный солоноватый привкус.

Вода техническая. Сомнений у нас в этом нет. Видимо, неправильно подключили колодцы, не знаем. Обращались и в КСК, и в эту организацию, которая проводила работы, и в акимат ходили. Они в подвале у нас смотрели, ничего не нашли. Воду на пробы взяли, говорят, нужно два дня на анализ. Все 30 квартир с такой проблемой, что тут анализировать, она просто техническая, и это дело не в перемычках в какой-то квартире, что-то неправильно сделали сотрудники подрядной организации. Ну, почему же мы теперь должны страдать, воду покупать, чтоб просто попить?, - говорят люди.

В КЖСА сообщили, что смешивания воды и перемычек на их сетях быть не может.

Необходимо обратиться к обслуживающему ПКСК для проведения проверки поквартирно, если из крана вместо питьевой воды идет техническая вода, значит в одной из квартир произошло смешивание через смеситель, - утверждают в пресс-службе.

Тем не менее, в организации приняли во внимание утверждения жильцов о том, что абсолютно во всем доме №146 питьевая вода стала технической, пообещав заняться вопросом.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
значит в одной из квартир произошло смешивание через смеситель, - утверждают в пресс-службе - Цирк уехал, клоуны остались???
25.02.2025, 16:59
Argallo
Argallo
Это норма у прокладок в виде обслуживающих организаций. Они берут и подключают техническую воду вместо горячей, питьевой воды и отчитываются типо все сделали. Просто травят людей.
25.02.2025, 12:57
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