Весенний сезон охоты в Мангистау стартует 8 марта

Сезон весенней охоты в Мангистауской области начнется в праздничный день – 8 марта, и продлится 15 дней. Объектом охотников станут селезни. Об этом рассказал Турганбай Шапагатов, руководитель отдела Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Трофей мангситауских охотников. Фото из архива Lada.kz

В Мангистауской области зарегистрированы два пользователя охотничьих хозяйств: «Мангистауское областное общество охотников и рыболовов» и ТОО «Falcony LTD». За ними закреплены 13 охотничьих угодий, общая площадь которых составляет 1 171 800 гектаров. Приказом минсельхоза и Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира этой весной охота на селезней на закрепленных территориях разрешена с 8 по 22 марта включительно.

«Но, хотел бы уточнить, не более 15 календарных дней. Охота на селезней разрешена в следующих охотничьих угодьях: Ащысор, Бостанкум, Голубая бухта-Саура, Мангышлак, Каражанбас, Киякты, Каратау, Желтау-Коленкели, Прибрежное, Токмак. При охоте на селезней в весенний сезон разрешено добывать только четко различимых самцов, используя подсадную утку или чучело. Для охоты необходимо иметь охотничий билет, путевку, выданную субъектом охотничьего хозяйства, а также разрешение на ношение оружия", - отметил Турганбай Шапагатов.



Как подчеркнул Т.Шапагатов, за незаконную добычу одной утки предусмотрен штраф от пяти до 100 месячных расчетных показателей (МРП), а также возмещение ущерба государству в размере 29 490 тенге.