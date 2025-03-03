В понедельник школьники Мангистау продолжат обучение в онлайн формате

Завтра, 3 марта, из-за погодных условий учащиеся 1–11 классов общеобразовательных школ продолжат обучение в дистанционном формате, сообщает отдел образования Актау, передает Lada.kz.
В отделе образования Актау сообщили, что 3 марта 2025 года учащиеся 1–11 классов общеобразовательных школ будут переведены на дистанционное обучение из-за погодных условий.
Переход на традиционный формат обучения зависит от дальнейшей погодной ситуации, — уточнили в ведомстве.
Напомним, с 27 февраля в связи со сложной обстановкой на дорогах школьников областного центра перевели на дистанционное обучение.
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