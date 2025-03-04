Выплаты к 8 Марта и Наурызу запланировали в Мангистау

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По решениям местных исполнительных органов, в регионе к предстоящему празднику 8 Марта планируются выплаты многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», а также получившим ранее звание «Мать-героиня», ордена «Материнская слава» I и II степени.

Единовременную социальную помощь в размере 2 МРП (7 864 тенге) получат 12 686 женщин на сумму 99,7 млн тенге.

Также лицам с инвалидностью всех групп, детям с инвалидностью до семи лет, детям с инвалидностью 1, 2, 3 группы с 7 до 18 лет рассчитана выплата в размере 5 МРП (19 660 тенге). Выплаты получат 33 300 человек на сумму 654,6 млн тенге.

Стоит отметить, что все эти пособия будут выплачены в весенний праздник Наурыз.