Почти миллиард тенге хотят потратить в Актау на мусорные контейнеры

Актауский городской акимат опубликовал на сайте госзакупок лот на приобретение мусорных контейнеров по 4,6 миллиона за единицу, передает Lada.kz .

Фото с сайта fbrk.kz

Лот наименованием «Приобретение и установка гидравлической системы подземного сбора и хранения ТБО для ГУ «Актауский городской отдел ЖКХ» для обсуждения опубликовали 28 февраля. Предварительный прием заявок на участие в конкурсе пройдет в период с 5 по 13 марта.

Власти готовы выделить 891 428 570 тенге без учета НДС. Как усказано в документации, цена за единицу составляет 4 642 857 тенге. Планируемый объем закупки – 192 единицы.

Объем внутренних контейнеров не менее 1,1 кубических метров (1100 литров). Размеры – 3560х1800х2700 мм. Тип корпуса – сварной, горячекатаным листом. Тип баков хранения – сварная, нержавеющая сталь, - говорится в технической спецификации.

Речь идет о подземных мусоросборниках, которые планируют установить в локациях, указанных заказчиком.

В стоимость включены затраты на приобретение материалов и установки подземной системы в количестве 192 штук с евроконтейнерами на каждую систему по 3 штуки, в общем количестве 576 штук, - говорится в документах.

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, места установки контейнеров еще не определены.

Это могут быть как места массового скопления людей, так и обычные многоквартирные жилые дома. Часто мусор не вывозят вовремя, контейнеры переполняются и отходы разлетаются, поэтому для поддержания санитарии и эстетического вида такие контейнеры планируем установить около обычных жилых домов, - отметили в отделе.

Гарантийный срок поставки должен составить 36 месяцев.

Напомним, ранее акимат решил закупить по 400 штук урн и скамеек на 182 миллиона тенге.