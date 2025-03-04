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04.03.2025, 08:59

Почти миллиард тенге хотят потратить в Актау на мусорные контейнеры

Общество 0 3 048 Ольга Максимова

Актауский городской акимат опубликовал на сайте госзакупок лот на приобретение мусорных контейнеров по 4,6 миллиона за единицу, передает Lada.kz.

Фото с сайта fbrk.kz
Фото с сайта fbrk.kz

Лот наименованием «Приобретение и установка гидравлической системы подземного сбора и хранения ТБО для ГУ «Актауский городской отдел ЖКХ» для обсуждения опубликовали 28 февраля. Предварительный прием заявок на участие в конкурсе пройдет в период с 5 по 13 марта.

Власти готовы выделить 891 428 570 тенге без учета НДС. Как усказано в документации, цена за единицу составляет 4 642 857 тенге. Планируемый объем закупки – 192 единицы.

Объем внутренних контейнеров не менее 1,1 кубических метров (1100 литров).  Размеры – 3560х1800х2700 мм. Тип корпуса – сварной, горячекатаным листом. Тип баков хранения –  сварная, нержавеющая сталь, - говорится в технической спецификации.

Речь идет о подземных мусоросборниках, которые планируют установить в локациях, указанных заказчиком.

В стоимость включены затраты на приобретение материалов и установки подземной системы в количестве 192 штук с евроконтейнерами на каждую систему по 3 штуки, в общем количестве 576 штук, - говорится в документах.

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, места установки контейнеров еще не определены.

Это могут быть как места массового скопления людей, так и обычные многоквартирные жилые дома. Часто мусор не вывозят вовремя, контейнеры переполняются и отходы разлетаются, поэтому для поддержания санитарии и эстетического вида такие контейнеры планируем установить около обычных жилых домов, - отметили в отделе.

Гарантийный срок поставки должен составить 36 месяцев.

Напомним, ранее акимат решил закупить по 400 штук урн и скамеек на 182 миллиона тенге.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
bekenova
bekenova
В акимат Умирзака и акимат города писали письма и просили отремонтировать и помочь в покрытии детской площадки между домами Жемчужная 1 и 1/1, так как дети со всего Приморска ходят играть в безопасное место, но нам отказали. а миллиарды на мусорные контейнеры не жалко выкинуть.
04.03.2025, 08:04
Базелик
Базелик
тендеры в Казахстане придуманы для обогащения кучки "баурсаков" всё хапают и хапают и не подавятся! вот пример В Астане арестован директор Центра судебных экспертиз и руководителя ТОО (поставщика) по факту хищения бюджетных средств в сумме более 2 млрд тенге. В целях конфискации наложен арест на имущество общей стоимостью более 148 млн тенге: два земельных участка в Алматы, квартиру в Астане и автомашины BMW Х6 и RAV 4. Также арестованы денежные средства ТОО на банковских счетах в сумме 1,6 млрд тенге, 367 тыс. долларов и 366 тыс. евро. Во как, а может это всё без злого умысла?
04.03.2025, 06:44
smotritel
smotritel
Перед конкурсом изучите опыт других городов и стран, чтобы правильно техспецификацию написать, чтобы они потом у Вас когда горели, вы пожар у припаркованных машин могли потушить, чтобы когда дожди будут они у Вас поднялись
04.03.2025, 05:55
fox1167
fox1167
"Часто мусор не вывозят вовремя, контейнеры переполняются и отходы разлетаются,"----А может целесообразнее будет "вставить втык" и штрафовать миллионами компанию за не вовремя вывезенный мусор тем самым пополняя бюджет а не разбазаривать народные деньги на всякую чушь которая не будет работать и будет постоянно высасывать бюджетные деньги на постоянные ремонты гидравлики?
04.03.2025, 05:31
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