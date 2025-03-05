Ледяная угроза: упавшая сосулька пробила крышу пристройки в Актау

У владельца коммерческого помещения в доме №57 жилого комплекса «Инара» посреди потолка пристройки появилась огромная дыра. Причина ее появления – упавшая с крыши многоэтажки сосулька. В жилищной инспекции города рассказали, кто в ответе за неудачное падение ледяных глыб, сообщает Lada.kz .

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После обильного снегопада все края крыш зданий и жилых домов областного центра, за редким исключением, покрыты огромными, острыми сосульками. Эти ледяные глыбы таят угрозу для козырьков, сплит-систем, коммерческих помещений, а главное – прохожих. В Казахстане зафиксированы случаи, когда падение сосульки приводило к смерти человека.

Так, в редакцию Lada.kz обратились жители Актау, пострадавшие от упавшей на их магазин огромной сосульки. Произошедшее зафиксировали камеры внутреннего наблюдения коммерческого объекта.

Ответственными за уборку таких льдин в Актауской городской жилищной инспекции назвали обслуживающие компании. В настоящее время к ликвидации сохраняющейся опасности приступили далеко не все КСК и ОСИ.

Актауская городская жилищная инспекция рекомендует жителям при обнаружении сосулек обращаться в организацию, ответственную за обслуживание их дома (КСК или ОСИ) для своевременного удаления наледи и предотвращения возможных травм.

В целях безопасности предупреждаем: не стойте под балконами и другими объектами, где возможно скопление снега или ледяных сосулек. Также рекомендуется обходить места, обозначенные предупреждающей лентой, - отметил главный специалист Актауской городской жилищной инспекции Аслан Сабитов.

Если обслуживающая организация не отреагировала на заявку своевременно, жители могут обратиться в Актаускую городскую жилищную инспецию по номеру телефона: +7 (7292) 50-05-37.