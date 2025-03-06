Военные моряки вручили цветы женщинам Актау

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Как рассказали организаторы мероприятия, подобные акции проводятся уже несколько лет подряд, и всегда они сопровождаются особым теплом и заботой. Моряки не только вручают цветы, но и делятся искренними пожеланиями весеннего настроения, благодарности и уважения к представительницам прекрасной половины человечества.

Весной с расцветом природы хочется подарить что-то особенное тем, кто окружает нас теплом и заботой круглый год. Прежде всего, это наши мамы, бабушки, сестры. Мы всегда рядом, и нам важно, чтобы женщины чувствовали нашу поддержку и защиту, — отметил заместитель командира дивизиона по воспитательной и идеологической работе капитан-лейтенант Алибек Калдибаев.

Моряки отмечают, что этот поступок оказался не только жестом внимания, но и настоящим символом взаимного уважения и благодарности. В ответ на такой галантный жест женщины и девушки делились с военнослужащими улыбками и тёплыми словами.