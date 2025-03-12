В Мангистау от ВПЧ вакцинировано более 6 тысяч девочек

С 30 сентября 2024 года и по настоящее время в Мангистауской области вакцинацией против вируса папилломы человека охвачено 6 812 девочек. Об этом Lada.kz рассказала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Гульшат Шорбасова. Фото из архива Lada.kz

Наибольший охват отмечен в Жанаозене.

По данным на 11 марта, в возрасте 11 лет четырехвалентную вакцину «Гардасил» получили 2 633 девочки, 2 149 12-летних школьниц и 2 030 девочек в возрасте 13 лет. В Жанаозене привито 1 428 подростков, в Мунайлинском районе – 1 984 жительницы, в Актау – 1 304 девочки, в Мангистауском районе – 792 школьницы, в Бейнеуском районе – 604 жительницы, в Тупкараганском районе – 361 девочка, в Каракиянском районе – 337 подростков, - прокомментировала врач-эпидемиолог.

По информации Колканат Есмурзаевой, руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Актау, в областном центре в трех возрастных катергориях привито примерно равное количество девочек, подлежащих вакцинации.

Рак шейки матки – самое распространенное заболевание, к которому приводит ВПЧ. По официальным данным, в Казахстане рак шейки матки занимает второе место среди онкопатологий у женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Ежегодно в стране регистрируются около 1 900 новых случаев рака шейки матки, в год умирает более 600 женщин.