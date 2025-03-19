Сосны, яблони и абрикосы: какие еще деревья высадили военные в Мангистау

Около сорока саженцев посадили военнослужащие бригады противовоздушной обороны в рамках декады «Наурызнама», сообщает Lada.kz по информации пресс-службы актауского гарнизона.

фото пресс-службы актауского гарнизона

В Актауском гарнизоне прошла акция по высадке саженцев деревьев. Военнослужащие принялись за благоустройство территорий воинской части, посадив около сорока саженцев различных деревьев.

Среди высаженных растений были сосна, яблоня, абрикос, тополь и хвойные деревья. Мероприятие проводилось на территории перед столовой воинской части, где была создана зелёная зона отдыха для военнослужащих.

«Сегодня страна отмечает День обновления природы – Жаңару күні. Мы решили поддержать акцию и создать зеленую зону отдыха», — отметил заместитель командира воинской части по воспитательной и идеологической работе подполковник Кайрат Нуртаев.

В будущем военнослужащие бригады противовоздушной обороны планируют высадить ещё около сотни саженцев.