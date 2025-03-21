Жители Актау выразили недовольство намерением властей потратить 81 млн тенге на юрты

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Жители Актау в социальных сетях выразили возмущение по поводу дорогостоящего закупа юрт, призывая отменить тендер и направить средства на решение более насущных проблем города.

Акимату некуда девать деньги? Отменяйте закупку! Лучше займитесь дорогами и тротуарами. Завтра после праздника эти юрты будут гнить на складе. Все ли проблемы города решены? Почему не уделяется внимание чистоте, благоустройству и соответствию новых жилых домов проектам? Сотрудники жилищно-коммунального отдела должны контролировать состояние города, но, похоже, они не выполняют своих обязанностей, - написали пользователи в социальных сетях.

Горожане также припомнили чиновникам проблемы с вывозом мусора и удручающим состоянием строящихся объектов:

Страшно проехать мимо строительных площадок, а мусорные контейнеры переполнены и не убираются. Решите проблему с водой – впереди лето и ожидается дефицит. Давление воды уже не поднимается выше пятого этажа, а в городе продолжают строить многоэтажные дома, - отметили пользователи.

Руководитель Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Жанболат Жакупов дал разъяснение.

Как известно, в 2025 году Актау получил статус столицы тюркского мира. В связи с этим в городе и области запланирован ряд мероприятий, крупнейшим из которых станет официальная церемония открытия. Ожидается приезд большого количества гостей из соседних стран, а также предъявляются высокие требования к организации, поскольку мероприятия проводятся не только от имени города или Мангистауской области, но и представляют Казахстан в целом. Юрты, планируемые к приобретению, должны соответствовать современным требованиям и иметь эстетичный внешний вид. Однако предложенные пользователями социальных сетей варианты юрт не отвечают установленным стандартам. В настоящее время конкурсная процедура официально приостановлена, - заявил Жанболат Жакупов.

В ответ на волну негативных комментариев в защиту акимата выступило неправительственное учреждение «Эко Мангистау».

Очень жаль, что конкурс был остановлен. Надеюсь, временно! Эту идею обсуждали, и реализацию своего арбата ждали очень долго! Ожидалось, что это будет не разовая акция. Идея аллеи из полуюрт должна была стать площадкой для рукодельниц, для выставки и продаж сувениров, местной продукции, экотоваров, изделий из войлока и т.д. Это могло бы стать отличной поддержкой для женщин, а также для развития местного ремесла. Оформление в традиционном и национальном стиле из натуральных материалов не может стоить дёшево, видимо из-за этого некоторых смутила сумма закупки?! Но если и делать арбат, то и стыдно не должно быть потом! Надеюсь, идея будет реализована, - прокомментировали в организации.

Напомним, ранее акимат Актау отменил конкурс на покупку мусоросборников за 891 миллион тенге.