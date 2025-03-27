Достояние страны! Бездомную собаку породы тазы просят спасти жители Актау

Фото местных жителей

Истощенного четвероногого местные водители встретили на дороге у промышленной зоны №7 сегодня, 27 марта, около 16:00. Они предоставили ее местоположение.

Судя по всему, долгое время она скиталась без хозяина. Выглядит ослаблено, болезненно, с кожными повреждениями. Она была напуганной и держалась на расстоянии, - говорит Камиль.

Корреспондент Lada.kz связался с основателем волонтерского движения «Клуб добряков Актау» Сабиной Бейсембаевой.

Она напомнила, что порода тазы внесена в международный реестр как достояние республики. К сожалению, отмечает активист, таких выброшенных породистых собак очень много из-за безответственного отношения людей.

Она вспомнила случай двухмесячной давности, когда к ней обратились жители с просьбой помочь выброшенному на улицу щенку породы тазы. У него был запущенный рахит. Сабина Бейсембаева помогла пристроить щенка в конюшню, где уже имелись собаки этой породы.

Волонтеры надеются найти собаку и пытаются связаться с владельцем конюшни, куда ранее они пристроили щенка.

Напомним, борзая тазы является одной из семи сокровищ казахского народа. Она на грани вымирания. Отечественные ученые и кинологи говорят, что во всем Казахстане осталось не более 150 ее особей. Эксперты опасаются, если так пойдет и дальше, то в ближайшее время тазы могут исчезнуть во всем мире.