18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.25
537.16
5.96
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.03.2025, 18:12

Достояние страны! Бездомную собаку породы тазы просят спасти жители Актау

Общество 0 4 113 Сергей Кораблев

В районе промышленной зоны №7 люди заметили бездомную собаку породы тазы. Корреспондент lada.kz  обратился к волонтерам.

Фото местных жителей
Фото местных жителей

Истощенного четвероногого местные водители встретили на дороге у промышленной зоны №7 сегодня, 27 марта, около 16:00. Они предоставили ее местоположение.

Судя по всему, долгое время она скиталась без хозяина. Выглядит ослаблено, болезненно, с кожными повреждениями. Она была напуганной и держалась на расстоянии, - говорит Камиль.

Корреспондент Lada.kz связался с основателем волонтерского движения «Клуб добряков Актау» Сабиной Бейсембаевой.

Она напомнила, что порода тазы внесена в международный реестр как достояние республики. К сожалению, отмечает активист, таких выброшенных породистых собак очень много из-за безответственного отношения людей.

Она вспомнила случай двухмесячной давности, когда к ней обратились жители с просьбой помочь выброшенному на улицу щенку породы тазы. У него был запущенный рахит. Сабина Бейсембаева помогла пристроить щенка в конюшню, где уже имелись собаки этой породы.

Волонтеры надеются найти собаку и пытаются связаться с владельцем конюшни, куда ранее они пристроили щенка.

Напомним, борзая тазы является одной из семи сокровищ казахского народа. Она на грани вымирания. Отечественные ученые и кинологи говорят, что во всем Казахстане осталось не более 150 ее особей. Эксперты опасаются, если так пойдет и дальше, то в ближайшее время тазы могут исчезнуть во всем мире.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.