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29.03.2025, 19:31

Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак

Общество 0 3 724 Гульмира Садырова

В Мангистауском областном онкологическом центре состоялся День открытых дверей. По информации пресс-службы медучреждения, в акции приняли участие 77 человек, которые прошли бесплатное обследование на современном медицинском оборудовании, передает Lada.kz.

Фото предоставила пресс-служба Мангистауского областного онкологического центра
Фото предоставила пресс-служба Мангистауского областного онкологического центра

Тревогу у врачей-онкологов вызвали 10 пациентов, у которых выявлены предраковые изменения и подозрения на онкологические заболевания. Кроме того, у 25 человек диагностировали другие болезни, по методам лечения которых их бесплатно проконсультировали специалисты центра.

 

В течение одного дня мы, можно сказать, спасли 10 жизней, дав им шанс на полное выздоровление на начальной стадии. Чем раньше выявляется онкологическое заболевание, тем легче и эффективнее его лечить. Поэтому жителям важно регулярно проходить бесплатные обследования и консультироваться с онкологами, - говорит заведующая поликлиникой Меруерт Мухангожина.

 

В день открытых дверей 26 человек прошли обследование на низкодозовом компьютерном томографе, 28 женщинам проведена маммография, 52 – цитологическое обследование, 58 человек прошли ультразвуковое исследование.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
444
444
Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
30.03.2025, 02:21
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