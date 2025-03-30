3500 ваучеров исчезли за 7 минут: родители «штурмуют» управление культуры в Актау

Родители школьников утвержадют, что регистрация на платформе «Даму Бала» в Мангистауской области на 3500 мест для детей открылась за 1,5 часа и прошла всего за 7 минут. Они сомневаются в справедливости и прозрачности этого процесса, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили родители школьников, не успевших зарегистрироваться

В остальных областях, рассказывают родители, информация о записи в очередь на творческие кружки на портале «Даму Бала» публиковалась, как минимум, за сутки. В нашем же регионе о событии объявили слишком поздно – за 1,5 часа. Выбрать подходящую секцию, как выяснилось, многим не удалось, отсюда и пошли возмущения недовольных родителей.

Изначально на официальном аккаунте управления культуры Мангистауской области было размещено объявление об очереди на получение 3500 ваучеров.

Позже чиновники видоизменили информацию, убрав количество ваучеров.

За 7 минут, уверяют родители детей, были заняты все 3500 мест.

Думается, что с этого органа идет утечка информации: многие поставщики были оповещены о регистрации заранее, хотя это закрытые данные. В Мангистау и так четыре года эта база не открывалась, хотя во всех регионах она работала, но нам не дали возможность. Мы просим аннулировать и объявить повторную регистрацию. Требуем справедливости, - жалуются люди.

Родители школьников отмечают, что подобная ситуация произошла в Туркестане, где также о регистрации было сообщено за три часа. Люди подняли шум, в результате чего регистрацию объявили повторно, переназначив ее на 31 марта.

Корреспондент Lada.kz обратился к оператору в лице управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Мангистауской области, где пообещали предоставить комментарий.

Мамы детей к тому времени обратились сегодня, 29 марта, с жалобой через платформу «eOtinish» в аппарат акима Мангистауской области с просьбой провести проверку в отношении управления культуры, развития языков и архивного дела. Они готовы записать видеообращение.

Поставщики также пишут жалобу через «eOtinish».