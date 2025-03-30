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30.03.2025, 15:00

Ключи от 22 домов вручили жителям Бейнеу

Общество 0 1 004 Лиана Рязанцева

В последний день священного месяца Рамазан в Бейнеу несколько семей получили новое жилье. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций области, передает Lada.kz.

 

Фото ЦОК региона
Фото ЦОК региона

Для обеспечения жильём граждан из социально уязвимых слоёв населения из республиканского бюджета были выделены средства, на которые приобретены 22 дома площадью 65–80 кв. м, состоящие из 2 и 3 комнат.

В соответствии с решением жилищной комиссии эти дома переданы 9 многодетным семьям, 9 гражданам из социально уязвимых групп и 4 лицам, оставшимся без попечения родителей и сиротам.

Аким Бейнеуского района Рахымжан Шалбаев поздравил новосёлов и вручил им ключи от квартир.

Одно из приоритетных направлений государства-решение жилищных вопросов. В этот радостный момент поздравляю всех с новосельем! Пусть новый дом будет не только крышей над головой, но и началом вашей новой жизни, полной радостных моментов. Пусть в ваших семьях царит уважение и поддержка друг друга, а также стремление использовать все ваши способности и сделать нашу страну, наш район процветающим, - сказал Рахымжан Шалбаев.

Житель села выразил благодарность.

Радости нет предела. При поддержке государства мы получили новую квартиру. Мы очень благодарны, - сказал житель села Серикбай Айтказиев.

 На сегодняшний день в очереди на жильё в Бейнеуском районе числятся 894 человека.

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