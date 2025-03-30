Ключи от 22 домов вручили жителям Бейнеу

В последний день священного месяца Рамазан в Бейнеу несколько семей получили новое жилье. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций области, передает Lada.kz .

Фото ЦОК региона

Для обеспечения жильём граждан из социально уязвимых слоёв населения из республиканского бюджета были выделены средства, на которые приобретены 22 дома площадью 65–80 кв. м, состоящие из 2 и 3 комнат.

В соответствии с решением жилищной комиссии эти дома переданы 9 многодетным семьям, 9 гражданам из социально уязвимых групп и 4 лицам, оставшимся без попечения родителей и сиротам.

Аким Бейнеуского района Рахымжан Шалбаев поздравил новосёлов и вручил им ключи от квартир.

Одно из приоритетных направлений государства-решение жилищных вопросов. В этот радостный момент поздравляю всех с новосельем! Пусть новый дом будет не только крышей над головой, но и началом вашей новой жизни, полной радостных моментов. Пусть в ваших семьях царит уважение и поддержка друг друга, а также стремление использовать все ваши способности и сделать нашу страну, наш район процветающим, - сказал Рахымжан Шалбаев.

Житель села выразил благодарность.

Радости нет предела. При поддержке государства мы получили новую квартиру. Мы очень благодарны, - сказал житель села Серикбай Айтказиев.

На сегодняшний день в очереди на жильё в Бейнеуском районе числятся 894 человека.