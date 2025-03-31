Онкологи из республиканских центров проконсультируют пациентов в Актау

В Мангистауском областном онкологическом центре пройдет День открытых дверей. Пациентов обследуют и дадут консультации по некоторым локализациям злокачественных опухолей (опухоли головы и шеи, органов желудочно-кишечного тракта, гинекология). Об этом сообщили в пресс-службе медицинской организации.

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz

Консультации проведут специалисты Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, и онкомедцентров республики.

Врачи совершат обходы в отделениях химиотерапии, радиационной онкологии, реабилитации и паллиативной помощи, отделении госпитальной фармации и централизованного разведения лекарственных средств. Запланированы семинары по вопросам онконастороженности и ранней диагностике опухолей головы и шеи.

День открытых дверей состоится 2 апреля с 9-00 до 13-00.

Телефон регистратуры: 8 (771) 308 43 14

Ситуационный центр: 8 (771) 308 43 16