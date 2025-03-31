В Мангистауской области отмечен рост эпидемического паротита

За первые два месяца текущего года в Мангистау зарегистрировано 13 случаев эпидемического паротита. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано два факта заболевания, показатель увеличился на 11 случаев. Об этом рассказала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Со слов врача-эпидемиолога, в пяти случаях (38,5%) заболели дети до 14 лет.
«Среди заболевших эпидемическим паротитом восемь взрослых жителей области в возрасте 20–29 лет и 30–39 лет, в числе которых один учитель», - прокомментировала Гульшат Шорбасова.
Эпидемический паротит (свинка) – это вирусное инфекционное заболевание, которое в основном вызывает воспаление околоушных слюнных желез.
Пути передачи: вирус накапливается в полости рта, носоглотке, мокроте и слюне больного.
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