В Мангистауской области отмечен рост эпидемического паротита

За первые два месяца текущего года в Мангистау зарегистрировано 13 случаев эпидемического паротита. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано два факта заболевания, показатель увеличился на 11 случаев. Об этом рассказала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.