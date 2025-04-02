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02.04.2025, 14:38

Спасатели Мангистау вернулись из Атырауской области после ликвидации последствий наводнения

Общество 0 1 108 Наталья Вронская

Оперативная группа департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области завершила противопаводковые мероприятия в Жылыойском районе Атырауской области и вернулась в Актау, сообщает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

В составе аварийной группы, которая помогала коллегам из соседнего региона в борьбе с последствями наводнения, работали 55 сотрудников.

В мероприятиях из нашей области задействовано четыре единицы техники, пять мотопомп и одно плавательное средство.

Спасатели провели укрепление береговой линии и заготовили более 8000 мешков с инертными материалами для предотвращения подтопления домов и зданий. По итогам проведённых работ угроза паводков в Жылыойском районе была полностью устранена, - сообщили в ДЧС региона.

В целом в ликвидации ЧС в указанном районе принимали участие спасатели из Атырауской и Мангистауской областей, а также военнослужащие войсковых частей №28237 имени Бауыржана Момышулы и №20982 имени Есет батыра.

По данным СМИ, Жылыойский район находится в зоне повышенного риска и подвержен ежегодным весенним паводкам. Основную угрозу наводнений и разлива воды представляет река Жем, протяженность которой по территории района составляет 212 километров. В текущем году были организованы дежурные посты, работающие круглосуточно для мониторинга ситуации на дамбах.

Напомним, Мангистауская область не раз оказывала поддержку Атырауской в период паводков. В 2024 году в регион направляли специалистов, технику, гуманитарную помощь, а также подготавливали места в общежитиях, расположенных в Актау.

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