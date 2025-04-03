Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 3 апреля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 3 апреля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 3 апреля планово-предупредительные работы в городе не запланированы, за исключением устранения аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 3 апреля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

3 микрорайон, питьевой воды не будет в домах №№87, 110, 112, 113, 140, 141;

питьевую воду отключат в 1, 1А, 1В, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 4А, 4, 5, 5А, 21 и 22 микрорайонах;

22 микрорайон, техническую и питьевую воду отключат в доме №4;

без технической воды останутся жители 31А микрорайона и жильцы домов №№ 5, 6, 7 в 31Б микрорайоне.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время аварийные ремонтные работы проводятся в 9 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.