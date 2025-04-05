Полиция Мангистау обратилась к владельцам мопедов

Фото департамента полиции региона

Полиция информирует, что сегодня, 5 апреля, последний день регистрации мопедов.

При этом, отметили в ведомстве, Специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов работает только до 13:00 часов.

Департамент полиции призывает водителей соблюдать закон и своевременно регистрировать свои транспортные средства.

Это ваш вклад в безопасность и правопорядок, - заверили в ведомстве.

Незарегистрированные траснпортные средства будут изъяты и отправлены на штрафстоянку.

Для получения дополнительной информации с 09:00 до 19:00 часов можно звонить по следующим номерам телефонов: +7 (701) 777-43-62, +7 (775) 991-77-77, +7 (7292) 47-45-89.

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