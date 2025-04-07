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07.04.2025, 15:26

Мест нет: в одной из школ Актау закончился набор в первые классы за три дня

Общество 0 1 948 Лиана Рязанцева

Жительница Актау пожаловалась в Telegram-чате акима Мангистауской области на отсутствие мест в школе №31. По ее словам, несмотря на то, что приём в первые классы только начался, свободных мест уже нет. Редакции Lada.kz прокомментировали ситуацию в пресс-службе городского отдела образования.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Жительница 17 микрорайона негодует, по её словам, приём документов в первый класс стартовал 1 апреля, а уже 3 апреля все места были заняты.

У меня близнецы, они учатся в нулевом классе новой школы №31. Нам объявили, что приём документов в первый класс начнётся с 1 апреля. Мы прошли медосмотр, всё подготовили, а уже 3 апреля нам сообщили, что документы не принимают — мест нет! Мы обратились к директору, но она принципиально отказалась нас принимать. Почему я, проживая в 17 микрорайоне, должна устраивать своих детей в школу в другом районе?, — пожаловалась женщина.

За комментарием редакция Lada.kz обратилась в пресс-службу городского отдела образования. Там подтвердили, что за три дня первые классы действительно были полностью укомплектованы.

В связи с высоким спросом было принято решение об открытии дополнительных первых классов. Родителям необходимо зарегистрироваться в резерв, — сообщили в пресс-службе городского отдела образования.

Напомним, что в Мангистау с 1 апреля начался приём документов для зачисления детей в первый класс общеобразовательных школ.

Ранее сообщалось, что с 20 января 2025 года открылась школа №31, расположенная в 17 микрорайоне. 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Ни кто не будет стооить школы и дду в новых микрорайонах это не выгодно застройщикам. А государства акша жок!
07.04.2025, 19:19
Argallo
Argallo
Надо сказать спасибо людям в акимате, которые кладут огромные взятки от строительных компаний себе в карман, когда выдают разрешение на стройку, где нет ни свободных коммуникаций без нагрузки, где нет никакой базовой инфраструктуры в виде школ и поликлиник. Одни воры там сидят на креслах своих
07.04.2025, 12:21
Argallo
Argallo
Надо сказать спасибо людям в акимате, которые кладут огромные взятки от строительных компаний себе в карман, когда выдают разрешение на стройку, где нет ни свободных коммуникаций без нагрузки, где нет никакой базовой инфраструктуры в виде школ и поликлиник. Одни воры там сидят на креслах своих
07.04.2025, 12:21
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