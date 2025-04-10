Жительницу Жанаозена наказали за ложное сообщение сына о заминированной школе

Жительница Жанаозена попала под суд за ложное сообщение ее сына о заложенной в школе бомбе, передает Lada.kz .

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Дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка (часть 3 статья 127 КоАП РК) было рассмотрено в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

В рамках разбирательств было установлено, что несовершеннолетний мальчик 18 марта текущего года позвонил по номеру «102» и сообщил заведомо ложную информацию о заложенном в одной из школ Жанаозена взрывном устройстве.

На судебном заседании мать ребенка признала свою вину и согласилась с протоколом об административном правонарушении. Она выразила сожаление по поводу случившегося и пояснила, что провела воспитательную работу с сыном.

Санкция части 3 статьи 127 КоАП РК предусматривает штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест до 10 суток.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств учитывалось признание вины, отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда родительнице наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 20 МРП. Она еще вправе подать апелляцию.

Напомним, в феврале текущего года сообщение о заложенной бомбе в одной из школ Актау пришло на почту Lada.kz.