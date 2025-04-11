«Сердечный прием»: кардиологи из Астаны примут жителей Мангистау

В Актау состоится бесплатный прием жителей региона, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой. Осмотр и консультацию проведут интервенционный кардиолог Ерик Отарбаев и интервенционный аритмолог Нурганат Мадреймов из корпоративного фонда «University Medical Center» Астаны. Об этом сообщили в пресс-службе областной многопрофильной больницы.

Здание Мангистауской областной больницы. Фото из архива Lada.kz

Кабинеты консультативно-диагностической поликлиники Мангистауской областной многопрофильной больницы будут открыты для граждан с ишемической болезнью сердца, врожденными и приобретенными пороками сердца у взрослых и детей, кардиомиопатией (ишемической, дилатационной, аритмогенной), ревматическим пороком сердца, хронической сердечно-сосудистой недостаточностью, а также страдающих длительно существующей артериальной гипертензией и аневризмой аорты.

При необходимости хирургического вмешательства пациент будет направлен в корпоративный фонд «University Medical Center» Астаны для планового лечения.

Прием жителей будет проходить 12 апреля с 09:00 до 17:00. Для записи необходимо позвонить по телефону: 8 (7292) 210 317.