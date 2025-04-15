В каких случаях мангистаусцы могут получить налоговый вычет

С этого года некоторые категории граждан могут снизить сумму выплаты налогов путем получения налогового вычета. Подробнее о нововведении рассказал в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций специалист управления камерального мониторинга департамента государственных доходов Мангистауской области Азамат Сабыргалиев, передает Lada.kz .

Азамат Сабыргалиев. Фото: ЦОК МО

Азамат Сабыргалиев пояснил, что налоговые вычеты - это способ уменьшить налогооблагаемую базу, благодаря чему снижается сумма индивидуально подоходного налога (ИПН), удерживаемого с доходов физических лиц.

С 1 января действует норма, позволяющая снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи.

«Многодетные семьи при условии наличия четверых и более несовершеннолетних детей имеют право на дополнительный вычет. В 2025 году на одного из родителей многодетной семьи распространяется налоговый вычет в размере 23 МРП (90 436 тенге) за месяц, на каждого родителя - в размере 12 МРП (47 184 тенге) за каждый месяц», - рассказал Азамат Сабыргалиев.

Однако эти средства не выплачиваются гражданам напрямую, уточнил он, а вычитаются при расчете налога на доходы физических лиц.

«То есть путем снижения налогооблагаемого дохода заработная плата, соответственно, будет больше», - пояснил спикер.

Также вводятся вычеты на обучение, за исключением платы за обучение в школе. Налогоплательщики могут использовать вычет для покрытия собственных расходов на образование своих детей в возрасте до 21 года, находящихся на иждивении.

«Это касается платы за воспитание в детском саду, обучение в колледже, университете и других технических/профессиональных учебных заведениях. Налоговый вычет в данном случае применяется в пределах 118 МРП (463 976 тенге) за год», - проинформировал Азамат Сабыргалиев.

Нововведения коснулись и платы по ипотеке. С 2025 года с физических лиц будут вычитать сумму процентов, уплаченных по ипотечным кредитам, полученным в любом банке или лицензированном финансовом учреждении.

К примеру, если ежемесячный платеж по ипотеке составляет 350 тысяч тенге, из которых 150 тысяч - это вознаграждение, а 200 тысяч - основной долг. Налоговый вычет будет рассчитан только на сумму вознаграждения. Ранее такой вычет применялся только к кредитам, полученным через «Отбасы банк».