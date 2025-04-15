18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.21
590.09
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.04.2025, 12:14

В каких случаях мангистаусцы могут получить налоговый вычет

Общество 0 1 557 Ольга Максимова

С этого года некоторые категории граждан могут снизить сумму выплаты налогов путем получения налогового вычета. Подробнее о нововведении рассказал в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций специалист управления камерального мониторинга департамента государственных доходов Мангистауской области Азамат Сабыргалиев, передает Lada.kz.

Азамат Сабыргалиев. Фото: ЦОК МО
Азамат Сабыргалиев. Фото: ЦОК МО

Азамат Сабыргалиев пояснил, что налоговые вычеты - это способ уменьшить налогооблагаемую базу, благодаря чему снижается сумма индивидуально подоходного налога (ИПН), удерживаемого с доходов физических лиц.  

С 1 января действует норма, позволяющая снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи.

«Многодетные семьи при условии наличия четверых и более несовершеннолетних детей имеют право на дополнительный вычет. В 2025 году на одного из родителей многодетной семьи распространяется налоговый вычет в размере 23 МРП (90 436 тенге) за месяц, на каждого родителя - в размере 12 МРП (47 184 тенге) за каждый месяц», - рассказал Азамат Сабыргалиев.

 Однако эти средства не выплачиваются гражданам напрямую, уточнил он, а вычитаются при расчете налога на доходы физических лиц.

«То есть путем снижения налогооблагаемого дохода заработная плата, соответственно, будет больше», - пояснил спикер.

Также вводятся вычеты на обучение, за исключением платы за обучение в школе. Налогоплательщики могут использовать вычет для покрытия собственных расходов на образование своих детей в возрасте до 21 года, находящихся на иждивении.

«Это касается платы за воспитание в детском саду, обучение в колледже, университете и других технических/профессиональных учебных заведениях. Налоговый вычет в данном случае применяется в пределах 118 МРП (463 976 тенге) за год», - проинформировал Азамат Сабыргалиев.

Нововведения коснулись и платы по ипотеке. С 2025 года с физических лиц будут вычитать сумму процентов, уплаченных по ипотечным кредитам, полученным в любом банке или лицензированном финансовом учреждении.

К примеру, если ежемесячный платеж по ипотеке составляет 350 тысяч тенге, из которых 150 тысяч - это вознаграждение, а 200 тысяч - основной долг. Налоговый вычет будет рассчитан только на сумму вознаграждения. Ранее такой вычет применялся только к кредитам, полученным через «Отбасы банк».

«Общая сумма всех налоговых вычетов, включая многодетные семьи, образование, ипотеку, не должна превышать 564 НДП (2 217 648 тенге) в год», - заключил  Азамат Сабыргалиев.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Vladimir00 → Я уже говорил убрать все на хрен оттуда.плитку выбросить залепили всю землю плиткой. Короче вернуть старый облик что был в 60х годах.и нафиг нужны эти конуры,беляшники и кувыркальники.опять нацелилис…
Хот-дог раздора: юристы ищут свидетелей скандала в Актау
reader → между 2 и 6 мкр
Хот-дог раздора: юристы ищут свидетелей скандала в Актау
Vladimir00 → Кинуть гранату в этот бульбушник или говном облить.
Жители Актау обязаны зарегистрировать домашних питомцев
Vladimir00 → Шли бы вы туда куда долго идут.у меня мои дома не выходят на улицу все стерилизованы,куча денег потрачено и хотите чтоб я им бирку повесил на ухо.повесьте ее себе.или детям своим чтоб по ночам не бол…
Грузовик провалился в яму в Актау
Argallo → Они эту дорогу закрыли уже 3й месяц! Каждый день из-за этого огромные пробки со стороны этой дороги наверх! Тупо 30 мин по миллиметру едешь. На перекрестке между 5,7,6,8 надо сделать повороты направо…