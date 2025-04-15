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15.04.2025, 13:07

Подросток за рулем: мать из Жанаозена наказали за плохое воспитание сына

Общество 0 1 149 Ольга Максимова

Штраф за пробелы в воспитании ребенка выплатит жительница Жанаозена. Ее 15-летний сын управлял автомобилем в ночное время суток, передает Lada.kz.

Подросток за рулем. Иллюстративное фото: kp.kz
Подросток за рулем. Иллюстративное фото: kp.kz

Дело рассматривали в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области по части 3 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего).

Несовершеннолетний 2009 года рождения в 03:00 часа ночи 6 апреля попался за рулем автомобиля, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

Подросток ночью  управлял автотранспортом, чего делать не имел права в силу возраста. Поэтому суд пришел к выводу, что мать не выполнила обязанности по воспитанию сына.

Женщина признала свою вину и согласилась с протоколом об административном правонарушении.

Санкция части 3 статьи 127 КоАП РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

Постановлением суда М. признана виновной по указанной статье. Ей назначено взыскание в виде штрафа.

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