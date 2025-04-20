Ербол Кенжевалов: Безответственность родителей приводит к падению ребенка из окна

В регионе при падении с высоты пострадали еще два ребенка, передает Lada.kz.

Ребенок. Иллюстративное фото из открытых источников

С начала года и по состоянию на 18 апреля в Мангистауской области из окон выпали пять детей, сообщили в управлении здравоохранения региона. К счастью, все дети выжили. Однако один из пострадавших находится в реанимационном отделении.

Напомним, о тревожной тенденции ранее рассказал нейрохирург детской больницы, врач высшей категории Ербол Кенжевалов. Только за первую неделю апреля после выпадения из окон жилых домов в больницу доставили трех малышей.

Ербол Кенжевалов отметил, что падение с высоты может привести к увечьям и последующей инвалидности, и призвал родителей усилить бдительность и лучше присматривать за детьми, а также не скупиться на блокираторы и ограничители окон.

Безопасность детей не стоит дорого. Беглый поиск в гугле выдал торговую площадку, где продаются блокираторы для окон. Их стоимость варьируется от 1500 до 5000 тысяч тенге. Это ничтожная цена за предотвращение угрозы утраты здоровья и жизни детей в результате падения с высоты.

В прошлом году в Мангистауской области зафиксировано 17 случаев выпадения из окон детей. Один из них, увы, привел к летальному исходу.