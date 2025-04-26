В Мангистау зарегистрировано 12 случаев внутриутробной инфекции у новорожденных

За первый квартал текущего года в организациях родовспоможения Мангистауской области выявлено 12 фактов внутриутробной инфекции у новорожденных. Наибольшее число зафиксировано в Актау. Об этом Lada.kz рассказала Жадыра Тилеубергенова, руководитель отдела контроля за внутрибольничными инфекциями регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

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Жадыра Тилеубергенова рассказала об опасности внутриутробной инфекции у новорожденных.

В раннем неонатальном периоде гнойно-септические инфекции значительно ухудшают здоровье малыша и негативно сказываются на развитии его иммунной системы, поэтому с первых дней нужно соблюдать профилактические меры. Гнойно-септические инфекции возникают в течение 30 первых дней жизни ребенка и характеризуются соответствующими клиническими проявлениями. Из 12 случаев, зарегистрированных за три месяца текущего года, 10 зарегистрированы в Актау, два – в Жанаозене. Показатель заболеваемости внутриутробных инфекций среди новорожденных снизился на 35%, однако отмечается повышение республиканского показателя в девять раз, - отметила руководитель отдела.

По информации Жадыры Тилеубергеновой, к основным наиболее распространенным нозологическим формам гнойно-септических инфекций новорожденных относятся:

инфекции дыхательных путей – внутрибольничные и внутриутробные пневмонии;

инфекции кожи и мягких тканей – маститы, везикулопустулезы, омфалиты;

инфекции глаз и слезного мешка – конъюнктивиты, дакриоциститы;

инфекции костей и суставов – остеомиелиты.

Генерализованная форма (наиболее тяжелая) характеризуется развитием сепсиса.

Каковы причины внутриутробного инфицирования плода?

Наличие у мамы не санированных очагов хронических инфекций (кариес, тонзиллит), инфекционно - воспалительных заболеваний мочеполовой системы (кольпит, пиелонефрит и др.).

Причем, как заметила врач, возникновению гнойно-септических инфекций среди новорожденных уже после выписки из роддома может способствовать несоблюдение мамой правил ухода за ребенком.

Каковы меры профилактики?

Профилактика внутриутробной инфекции на стадии планирования беременности и во время беременности заключается в своевременной подготовке к беременности и ее планирование, регулярное посещение врачей специалистов, диагностика у будущей матери наличия инфекционных заболеваний, своевременное и полное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний органов репродуктивной системы женщины, обследование домашних животных (например, кошек на наличие токсоплазмоза), строгое соблюдение гигиены рук перед касаниями лица или тела новорожденного, исключение контакта с больными и носителем инфекций, в том числе среди родственников, проведение влажной уборки дома и содержание его в чистоте.