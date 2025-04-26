18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.03
584.82
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.04.2025, 14:42

В Мангистау зарегистрировано 12 случаев внутриутробной инфекции у новорожденных

Общество 0 1 842 Гульмира Садырова

За первый квартал текущего года в организациях родовспоможения Мангистауской области выявлено 12 фактов внутриутробной инфекции у новорожденных. Наибольшее число зафиксировано в Актау. Об этом Lada.kz рассказала Жадыра Тилеубергенова, руководитель отдела контроля за внутрибольничными инфекциями регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

 Жадыра Тилеубергенова рассказала об опасности внутриутробной инфекции у новорожденных.

В раннем неонатальном периоде гнойно-септические инфекции значительно ухудшают здоровье малыша и негативно сказываются на развитии его иммунной системы, поэтому с первых дней нужно соблюдать профилактические меры. Гнойно-септические инфекции возникают в течение 30 первых дней жизни ребенка и характеризуются соответствующими клиническими проявлениями. Из 12 случаев, зарегистрированных за три месяца текущего года, 10 зарегистрированы в Актау, два – в Жанаозене. Показатель заболеваемости внутриутробных инфекций среди новорожденных снизился на 35%, однако отмечается повышение республиканского показателя в девять раз, - отметила руководитель отдела.

По информации Жадыры Тилеубергеновой, к основным наиболее распространенным нозологическим формам гнойно-септических инфекций новорожденных относятся:

  • инфекции дыхательных путей – внутрибольничные и внутриутробные пневмонии;
  • инфекции кожи и мягких тканей – маститы, везикулопустулезы, омфалиты;
  • инфекции глаз и слезного мешка – конъюнктивиты, дакриоциститы;
  • инфекции костей и суставов – остеомиелиты.

Генерализованная форма (наиболее тяжелая) характеризуется развитием сепсиса.

Каковы причины внутриутробного инфицирования плода?

Наличие у мамы не санированных очагов хронических инфекций (кариес, тонзиллит), инфекционно - воспалительных заболеваний мочеполовой системы (кольпит, пиелонефрит и др.).

Причем, как заметила врач, возникновению гнойно-септических инфекций среди новорожденных уже после выписки из роддома может способствовать несоблюдение мамой правил ухода за ребенком.

Каковы меры профилактики?

Профилактика внутриутробной инфекции на стадии планирования    беременности и во время беременности заключается  в  своевременной  подготовке к беременности и ее планирование, регулярное посещение врачей специалистов, диагностика  у будущей матери  наличия инфекционных заболеваний, своевременное и полное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний органов репродуктивной системы женщины, обследование домашних животных (например, кошек на  наличие токсоплазмоза), строгое соблюдение гигиены рук перед касаниями лица или тела новорожденного, исключение контакта с больными и носителем инфекций, в  том числе  среди родственников, проведение влажной уборки дома и содержание его в чистоте.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле