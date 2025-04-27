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27.04.2025, 13:25

На городском кладбище Актау подключили воду для полива зеленых насаждений

Общество 0 806 Лиана Рязанцева

В рамках конкурса определена подрядная организация, которая будет осуществлять обслуживание трех кладбищ: городского, нового кладбища и мусульманского кладбища Кошкар-Ата, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

По итогам конкурса победителем определено ТОО «АЯР Stroy Project». Выделенная на закупку сумма не изменилась с момента объявления тендера – 16 812 301 тенге. Результаты конкурса стали известны 14 апреля текущего года. В обязанности компании войдут санитарная очистка территории, полив, а также работы по благоустройству.

Редакция Lada.kz побеседовала с руководством компании о проводимых работах и сроках подключения воды для полива.

В компании сообщили, что, несмотря на процесс подписания договора, работы по благоустройству кладбищ начались ещё 19 апреля.

Воду для полива зеленых насаждений на территории городского кладбища уже подключили. Но, пока возле центрального входа, так как был поврежден трубопровод по периметру.  На следующей неделе приступим к ремонту трубопровода и затем воду подадим по всему периметру. На сегодняшний день вода по периметру доступна только в бочках, которые наполняются с помощью водовозов, - рассказали в подрядной организации.

В компании отметили, что на данный момент вода возле центрального входа подается в течение всего дня. Однако после завершения ремонта трубопровода будет установлен график подачи воды.

Планируется подавать воду два–три часа в первой половине дня и столько же после обеда. Ежедневно будут наполняться бочки, чтобы горожане могли в любое удобное время прийти и полить зеленые насаждения, - отметили в компании.

В ТОО «АЯР Stroy Project» также сообщили, что на территории городского кладбища ежедневно осуществляется вывоз мусора.

Напомним, согласно технической спецификации, подрядная организация будет обязана выполнять широкий спектр работ по благоустройству кладбищ.

В частности, предусмотрены следующие работы:

- регистрация захоронений в особой книге с заполнением всех сведений об умершем и указанием места захоронения;

- определение места захоронения;

- охрана помещений по круглосуточному сменному графику;

- ежедневное обеспечение порядка и чистоты на территории кладбища:

- уборка дорог, пешеходных дорожек кладбища, проходов между могилами и за ограждением кладбища в пределах 10 м согласно санитарным правилам;

- регулярный вывоз и захоронение мусора;

- содержание в исправном состоянии электрических и водопроводных сетей;

- оплата расходов по водоснабжению и электроэнергии;

- полив зеленых насаждений с апреля по октябрь;

- заполнение емкостей водой на старом кладбище;

- завоз питьевой воды для заполнения емкостей на мусульманском кладбище;

- своевременная подача заявок на отстрел бродячих животных (собак) на территории кладбищ;

- ремонт и покраска ограждения мусульманского кладбища Кошкар-Ата;

- ремонт ограждения городских кладбищ по мере необходимости для предотвращения проникновения посторонних лиц на территорию кладбищ;

- вывоз строительного мусора по окончании ремонтных работ;

- проведение ремонтных работ кровли и помещений мастерской на старом кладбище;

- проведение восстановительных работ ограждения на новом кладбище;

- монтаж и реставрация каменной ограды и новой железной ограды на каменной ограде нового горордского  кладбища.

 

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