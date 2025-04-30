Разгром и поджоги на новом кладбище: жители Актау бьют тревогу из-за вандализма

Жители Актау, чьи родственники захоронены на новом кладбище в селе Курык, бьют тревогу из-за возможных актов вандализма, сообщает Lada.kz .

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Уже более 10 лет местные жители приезжают ухаживают за захоронениями родных, но на протяжении последних лет сталкиваются с пугающей картиной: разрушенные памятники, разломанные ограждения, следы поджогов. Некоторые утверждают, что надгробия испорчены острыми предметами, а гранитные плиты разбиты пополам.

Это не природное явление – это действия нелюдей, - говорят жители.

Люди направляли обращения в адрес акимата, полиции, прокуратуры и партии «Нур Отан», однако безуспешно.

Ситуацию прокомментировали в Каракиянском районном акимате.

В ходе проверок не было выявлено фактов умышленного вандализма или поджогов. Повреждения могли быть вызваны природными факторами, в частности, сильным ветром и суровыми погодными условиями, - сообщили в администрации.

При наличии новых доказательств чиновники просят незамедлительно обращаться в акимат или в полицию.