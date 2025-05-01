Полиция бездействует: мусор продолжают сбрасывать в озеро Оймаша в Мангистау

В редакцию Lada.kz вновь обратились жители посёлка Оймаша (ранее — Приозёрный), пожаловавшись на то, что проблема загрязнения озера остаётся нерешённой. Сельчане ежедневно наблюдают, как в озеро продолжают сбрасывать мусор, превращая его в свалку. По их словам, полиция не реагирует на их обращения.

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Сегодня, 1 мая, жители посёлка Оймаша вновь зафиксировали факт сброса мусора в озеро. По их словам, мусор свозят к озеру целыми грузовиками.

Мы уже несколько раз вызывали сотрудников полиции, сколько ни вызываем - толку нет. Сегодня тоже обратились к участковому. Обещают только принять меры, но всё заканчивается на словах, никаких реальных действий нет. Мусор уже скидывают не только по ночам, но и днем. Почему их не штрафуют, - жалуются жители посёлка Оймаша.

Местные жители требуют от властей более жёстких мер по контролю за незаконным вывозом мусора.

Мы требуем, чтобы полиция, наконец, начала выполнять свои обязанности, ловить и штрафовать тех, кто незаконно сбрасывает мусор. Нам здесь жить и растить детей, а вместо этого мы вынуждены дышать этим воздухом и болеть, - говорят люди.

Напомним, что за несанкционированный сброс мусора предусмотрен штраф в соответствии со статьёй 505 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов).

Данная статья предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в 20 (78 640 тенге), на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 (117 960 тенге), на субъекты среднего предпринимательства – в размере 40 (157 280 тенге), на субъекты крупного предпринимательства – в размере 100 (393 200 тенге) МРП.

Ранее жители поселка сообщали, что в последние годы стройфирмы превратили водоем в свалку. С каждым месяцем ситуация только усугубляется: территория вокруг озера постепенно превращается в свалку.