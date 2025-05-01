Арабские Эмираты построят контейнеровозы для Каспийского моря по заказу АО НК «КазМунайГаз»

АО НК «КазМунайГаз» договорилось с арабской компанией AD Ports Group о строительстве контейнерных судов для Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Lada.kz .

Фото КМГ

Сегодня, 1 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась встреча председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Асхата Хасенова с генеральным директором AD Ports Group Мохаммедом Аль Шамиси.

В ходе встречи стороны вели переговоры по строительству контейнерных судов для Каспийского моря, учитывая рост объемов контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

AD Ports Group приняла инвестиционное решение о строительстве двух современных контейнеровозов. Стоит отметить, что проект судна был разработан совместно с КМГ и AD Ports Group, и его контейнеровместимость станет рекордной для Каспийского моря – до 780 ДФЭ (двацатифутовый эквивалент), - сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что сотрудничество между КМГ и AD Ports Group охватывает такие направления, как развитие танкерного и торгового флота для Каспийского моря и открытых морей, создание флота для поддержки офшорных проектов.

Для справки: AD Ports Group — портовый, промышленный и логистический оператор в ОАЭ. Компания является одним из крупнейших холдингов региона, обладающая широким портфелем крупных предприятий, охватывающих ключевые отрасли диверсифицированной экономики Абу-Даби. AD Ports Group управляет несколькими кластерами, охватывающими порты, промышленные города и свободные зоны, судоходство, логистику и цифровые технологии.