В Актау появится эко-курорт

Теплый пляж. Фото из архива

Между АО «СПК «Каспий», туристическим девелопером Pine Hills Group и ТОО «Жәрдем Ақтау» был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве по проекту «Строительство эко-курорта в г. Актау» на территории курортной зоны «Теплый пляж», сообщили в пресс-службе СПК «Каспий».

Проект предусматривает строительство современного эко-курорта с полным спектром рекреационных услуг. Концепция включает размещение гостевых модульных домов в формате глэмпинга, современный wellness-center с бассейнами, рестораны, а также благоустройство территории для комфортного отдыха.

Особенностью проекта станет экологический подход к строительству с применением устойчивых технологий, которые помогут значительно снизить углеродный след как на этапе возведения объектов, так и при их дальнейшей эксплуатации.

По словам соучредителя и директора по развитию «Pine Hills Group» Армана Альжанова, кроме базовых услуг временного проживания и ресторанного сервиса, планируется запустить современный wellness-center со всеми видами услуг.

Реализация проекта на территории «Теплого пляжа» предполагает привлечение дополнительного туристического потока и может стать одной из визитных карточек Мангистауской области.