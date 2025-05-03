18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.16
584.86
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.05.2025, 13:54

В Актау появится эко-курорт

Общество 0 3 267 Ольга Максимова

На территории «Теплого пляжа» обещают построить эко-курорт, передает Lada.kz.

Теплый пляж. Фото из архива
Теплый пляж. Фото из архива

Между АО «СПК «Каспий», туристическим девелопером Pine Hills Group и ТОО «Жәрдем Ақтау» был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве по проекту «Строительство эко-курорта в г. Актау» на территории курортной зоны «Теплый пляж», сообщили в пресс-службе СПК «Каспий».

Проект предусматривает строительство современного эко-курорта с полным спектром рекреационных услуг. Концепция включает размещение гостевых модульных домов в формате глэмпинга, современный wellness-center с бассейнами, рестораны, а также благоустройство территории для комфортного отдыха.

Особенностью проекта станет экологический подход к строительству с применением устойчивых технологий, которые помогут значительно снизить углеродный след как на этапе возведения объектов, так и при их дальнейшей эксплуатации.

По словам соучредителя и директора по развитию «Pine Hills Group» Армана Альжанова, кроме базовых услуг временного проживания и ресторанного сервиса, планируется запустить современный wellness-center со всеми видами услуг.

Реализация проекта на территории «Теплого пляжа» предполагает привлечение дополнительного туристического потока и может стать одной из визитных карточек Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Опять.значит для простого мужика с семьёй вход под угрозой расстрела.на хрен мне эти курорты для сраных.туристов.вы о своих думайте а не о блатных.а хотя вы же готовы ради прибыли встать...... короче поняли.
03.05.2025, 12:23
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле