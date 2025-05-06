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06.05.2025, 15:21

Двойная угроза: в Мангистау растёт число больных ВИЧ с гепатитом С

Общество 0 1 856 Гульмира Садырова

С начала года в Мангистауской области зарегистрировано 37 случаев заболевания пациентов, одновременно инфицированных ВИЧ и гепатитом С. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости. Об этом рассказала  Гульбадан Кыдыргалиева, врач-инфекционист областного центра по профилактике ВИЧ/СПИД, сообщает  Lada.kz.

 

Здание центра по профилактике ВИЧ в Актау. Фото из архива Lada.kz
Здание центра по профилактике ВИЧ в Актау. Фото из архива Lada.kz

В этом году число таких больных увеличилось на шесть человек.

«В 2024 году был зарегистрирован 31 случай двойной инфекции. А в 2025 году — уже 37. В течение этого времени беременные и иностранные граждане не регистрировались. На сегодняшний день в Мангистауском центре по профилактике ВИЧ на учёте состоят 37 пациентов с двойной инфекцией, из них 11 пролечены, 26 нуждаются в лечении. В первом квартале текущего года два пациента начали лечение. Действующей вакцины от гепатита С на сегодняшний день пока не создано. Напомню: обследование и лечение пациентов с ВИЧ и вирусным гепатитом С проходят в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП)», - прокомментировала врач-инфекционист.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), хроническим гепатитом С страдают более 71 млн человек. Гепатит С является одной из основных причин цирроза и рака печени.

Каковы пути передачи ВИЧ-инфекции и гепатитов В, С?

– Парентеральным путём (при переливании заражённой крови или плазмы, использовании нестерильного инструментария, в том числе при употреблении наркотиков, через предметы личной гигиены);
– При половом контакте;
– Вертикальным путём - от матери к ребёнку во время беременности и родов.

Каковы признаки гепатита С?

Продолжительность инкубационного периода гепатита С составляет от двух недель до шести месяцев и более. Приблизительно в 80% случаев первичная инфекция протекает бессимптомно. У больных с острым течением болезни к числу симптомов относятся: высокая температура, утомляемость, потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в области брюшной полости, потемнение мочи, светлый кал, боли в суставах и желтуха (желтушное окрашивание кожных покровов и склер глаз). Острая форма чаще всего проходит бессимптомно и диагностируется только случайно при обнаружении в крови маркеров острого гепатита С - анти-HCV-IgM.

Каковы последствия гепатита?

После перенесённой инфекции примерно у 15–20% пациентов происходит полное выздоровление, у 20% развивается неактивный хронический вирусный гепатит С - при отсутствии лабораторных маркеров и воспалительного процесса в печени. У остальных 60% наблюдается хронический гепатит с клиническими и лабораторными проявлениями поражения печени. У пациентов с активным гепатитом в течение 20 лет развивается цирроз печени, из них у 5% - рак печени. Вирус гепатита С отличается генетической изменчивостью и способностью к мутациям. При хроническом гепатите С, кроме печени, поражаются и другие органы.

Каковы меры профилактики?

– Не употреблять наркотики;
– Использовать только свои предметы личной гигиены (бритву, зубную щётку, маникюрные принадлежности);
– Использовать презервативы при каждом половом контакте;
– Следить за соблюдением стерильности инструментария при проведении медицинских и косметологических процедур в тату- и пирсинг-салонах, медучреждениях;
– Проходить вакцинацию от вирусного гепатита В.

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