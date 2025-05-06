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06.05.2025, 15:49

В темноте и без ответа: жители Актау пытались перекрыть дорогу из-за перебоев с электроснабжением

Общество 0 4 123 Лиана Рязанцева

Из-за перебоев с электроснабжением 5 мая жители 19-го микрорайона пытались перекрыть проезжую часть и заблокировать движение транспорта. Ситуацию прокомментировали в пресс-службах акимата города и полиции региона, передает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Примерно в 22:00 5 мая жители 19-го микрорайона, доведённые до отчаяния, вышли на дорогу, пытаясь перекрыть движение, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

 

К месту происшествия выезжали полицейские и ответственные представители акимата города. В полиции сообщили, что жителям не удалось перекрыть дорогу, на место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В городской администрации заявили, что после проведения разъяснительной работы недовольная группа жителей разошлась.

Сегодня в акимате города состоялось совещание под председательством акима, посвящённое обсуждению сложившейся ситуации. В заседании приняли участие руководители организаций энергетической отрасли, представители правоохранительных органов, а также коммунальных служб, обслуживающих жилые дома, где возникла проблема. Аким поручил ответственным службам в кратчайшие сроки провести проверку состояния электроснабжения в указанных домах и принять необходимые меры по устранению выявленных нарушений, - сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Напомним, в 2024 году жители 19 микрорайона областного центра перекрывали проезжую часть в знак протеста из-за  отсутствия в их квартирах питьевой воды на протяжении нескольких дней. 

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