Держали в багажнике и били: люди требуют спасения собак в Актау

Жители 14 микрорайона бьют тревогу из-за жестокого обращения с животными – собак бьют и содержат в заколоченном прицепе, сообщает Lada.kz .

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Уже полтора года, по словам жильцов дома №34А, хозяева одной из квартир содержат породистых собак в ужасающих условиях – сначала их держали в багажнике автомобиля, а теперь переселили в прицеп. Вчера, 10 мая, его обшили ДСП. Внутри нет света и свежего воздуха, а четвероногие прикованы к цепям независимо от погоды.

Соседи утверждают, что дети владельцев якобы бьют собак, когда те отказываются заходить в багажник. Они предполагают, что хозяева используют животных для заработка на фотосессиях.

На обращение в единый контакт-центр «109» жителям ответили, что ветеринарная станция отказалась принять собак. Людям посоветовали обращаться к волонтерам, в частные приюты или фонды.

Люди вызывали участкового, который все зафиксировал, но меры на сегодняшний день пока не приняты.

Соседи требуют немедленного вмешательства властей – изъять собак и передать их в хорошие руки.

Неужели закон не способен защитить животных от таких мучений?, - задаются вопросом жильцы многоэтажки.

Lada.kz ожидает комментариев от компентных органов.