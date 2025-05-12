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12.05.2025, 10:43

Не только собаки: три жителя Мангистау пострадали от укуса клеща

Общество 0 2 336 Гульмира Садырова

С начала апреля в Мангистауской области зафиксировано три факта обращения граждан по поводу укуса клещами. Об этом рассказала Мадина Рахметова, руководитель отдела общественного здравоохранения и оценки рисков регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото с сайта gardex.ru
Фото с сайта gardex.ru

Всего с апреля текущего года за помощью к медицинским работникам обратились пять жителей Мангистауской области, получившие укусы от насекомых. Трое из них – от клещей.

В прошлом году в области было зарегистрировано шесть случаев укуса клещами и другими вредными насекомыми. В числе пострадавших – двое детей до 14 лет. Укус клеща может привести к таким опасным инфекционным заболеваниям, как клещевой энцефалит (заболевание, которое вызывает воспаление мозга и серьёзные поражения центральной нервной системы), клещевой тиф, боррелиоз, геморрагическая лихорадка, конго-крымская геморрагическая лихорадка. Защищаться от клещей нужно не только весной, но и на протяжении всего лета, вплоть до октября. Помните: нельзя удалять клеща самостоятельно – обязательно следует обратиться за медицинской помощью, - прокомментировала руководитель отдела.

Что делать, если укусил клещ?

Инфекция может возникнуть даже при раздавливании клеща, расчесывании укушенного места или контакте с его кровью. Ни в коем случае нельзя резко выдёргивать клеща, так как он может оставить в теле хоботок или голову, вызвав воспаление. Место укуса нужно обязательно обеззаразить спиртом, одеколоном или йодом. Нельзя применять для удаления клеща масло или жирный крем – это может вызвать закупорку дыхательных путей клеща и усилить выделение слюны и вирусов в кровь. После укуса необходимо обязательно обратиться в ближайшую поликлинику для консультации и наблюдения.

Каковы меры профилактики укусов?

Светлая одежда с длинными рукавами, закрытая обувь. Обычно клещи находятся в траве или на ветках деревьев и редко поднимаются выше 1,5 метров, чаще цепляются к ногам, медленно передвигаясь в поисках удобного места для укуса. Поэтому важно проверять одежду друг друга. Также можно использовать специальные репелленты – кремы, гели и аэрозоли.

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