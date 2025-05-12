Профессиональный праздник: сколько медсестер трудятся в Мангистау

Сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры. Руководитель пресс-службы регионального управления здравоохранения Жулдызай Калиева рассказала, сколько медработников среднего звена трудятся в Мангистауской области, передает Lada.kz .

Медсестра Шолпан Авезова. Фото автора

По словам Жулдызай Калиевой, в настоящее время в области действуют 27 медицинских организаций.

В них трудятся 4 260 медицинских сестер – представительниц среднего звена. Дефицита в кадрах в регионе нет. За последние три года медицинские колледжи подготовили организациям здравоохранения 1 331 выпускницу, - прокомментировала Жулдызай Калиева.

Официальное решение отмечать этот день было принято 12 мая 1974 года, с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию – Международный совет медицинских сестер.