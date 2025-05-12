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12.05.2025, 14:06

Названа средняя зарплата в Мангистау

Общество 0 5 730 Наталья Вронская

Мангистауская область вошла в тройку регионов с самой высокой средней заработной платой в стране. Такие данные предоставили в Бюро национальной статистики РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Фото с сайта vlast.kz
Фото с сайта vlast.kz

По данным Бюро национальной статистики РК, в первом квартале 2025 года среднемесячная номинальная зарплата в Мангистауской области составила 621 320 тенге, показав рост на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Выше заработки только в Атырауской области – 634 234 тенге, а третью строчку занимает Улытауская область с показателем 599 046 тенге. В то же время в Алматы и Астане средняя зарплата ниже – 518 857 и 563 309 тенге соответственно. Самая низкая зарплата зафиксирована в Северо-Казахстанской области – 300 051 тенге.

В целом по Казахстану средняя зарплата в первом квартале составила 423 133 тенге, снизившись на 2,7% по сравнению с концом прошлого года. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года она выросла на 10,7%.

Наиболее высокие доходы, как и прежде, наблюдаются в сфере информации и связи – 859 822 тенге, а также в финансовом секторе – 855 468 тенге. В промышленности средняя зарплата составляет 624 428 тенге, при этом в горнодобывающей отрасли – почти миллион тенге (981 362 тенге).

Самые низкие зарплаты – в образовании (302 428 тенге), культуре и досуге (284 938 тенге), а также сельском хозяйстве (248 937 тенге). При этом рост доходов зафиксирован лишь в отдельных сферах – на 7,7% в информационном секторе и на 1% в промышленности.

Также статистика учитывает медианную зарплату – то есть сумму, выше и ниже которой зарабатывает равное количество работников. В конце 2024 года медианная зарплата в Казахстане составляла 308 717 тенге.

Несмотря на общее снижение в ряде регионов и отраслей, Мангистауская область остаётся одним из экономических лидеров по уровню доходов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Статистика это как написание сказок, средних сказок...
12.05.2025, 23:27
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