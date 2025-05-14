«Ночь музеев-2025» пройдет в Актау

Акция пройдет 16 мая в областном историко-краеведческом музее имени Абиша Кекилбаева. Мероприятие приурочено к 50-летию историко-краеведческого музея и Международному дню музеев. Об этом сообщили в пресс-службе управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области

В пятницу, 16 мая, в областном историко-краеведческом музее имени Абиша Кекилбаева пройдет акция «Ночь в музее», посвященная полувековой истории учреждения.

В этот вечер посетителей музея ждут театральные постановки, музыкальные выступления, специальные экскурсии и выставки, детские программы и тематические фотозоны.

В этом году Мангистауский областной историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбаева отмечает 50-летний юбилей. В рамках мероприятия пройдет презентация книги «Хроники полувека», изданной к юбилею музея, - сообщили в пресс-службе управления.

Начало мероприятия в 19:00. Музей расположен в 19А микрорайоне, здание 4.

Стоимость билетов: для взрослых - 200 тенге, для студентов - 70 тенге, для школьников - 50 тенге. Билеты можно приобрести в кассе музея.