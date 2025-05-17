Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в Сети

Фото: кадр видео

Сегодня, 16 мая, в Сети появилось видео, авторы которого заявили, что нашли в Каспийском море ракетную подводную лодку.

На кадрах показан длинный ржавый фрагмент, который по форме напоминает указанное судно.

Руководитель Тупкараганского районного отдела управления рыбной инспекции Конарбай Базарбаев назвал озвученную на видео информацию фейком.

Это ни в коем случае не ядерная подводная лодка. На видео показан фрагмент одного из старых кораблей – это 100% не подлодка. Мы регулярно патрулируем северную часть Каспия и видим много старых фрагментов кораблей. Сейчас уровень воды в море падает, и раньше эти обломки были скрыты под водой, на глубине 5-7 метров. Сегодня же глубина составляет максимум около 3 метров, поэтому на поверхности можно увидеть затонувшие баржи и корабли, - сказал Конарбай Базарбаев.

Напомним, это не первый подобный инцидент. Ранее Lada.kz рассказывала о затонувшем в Каспии корабле. Пользователи прозвали его «призраком» из-за внешнего вида.

Кроме того, международная группа археологов из Италии и Ирана обнаружила у побережья моря корабль, опустившийся на дно в XVIII-XIX веке. Судно, вероятно, принадлежало торговому флоту из России. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Maritime Archaeology.