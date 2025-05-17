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16.05.2025, 19:47

Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в Сети

Общество 0 2 760 Лиана Рязанцева

Видео с якобы обнаруженной в Каспийском море подводной лодкой распространилось в местных Instagram-пабликах. Кадры прокомментировал руководитель Тупкараганского районного отдела управления рыбной инспекции Конарбай Базарбаев,  передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Сегодня, 16 мая, в Сети появилось видео, авторы которого заявили, что нашли в Каспийском море ракетную подводную лодку.

На кадрах показан длинный ржавый фрагмент, который по форме напоминает указанное судно.

Руководитель Тупкараганского районного отдела управления рыбной инспекции Конарбай Базарбаев назвал озвученную на видео информацию фейком.

Это ни в коем случае не ядерная подводная лодка. На видео показан фрагмент одного из старых кораблей – это 100% не подлодка. Мы регулярно патрулируем северную часть Каспия и видим много старых фрагментов кораблей. Сейчас уровень воды в море падает, и раньше эти обломки были скрыты под водой, на глубине 5-7 метров. Сегодня же глубина составляет максимум около 3 метров, поэтому на поверхности можно увидеть затонувшие баржи и корабли, - сказал Конарбай Базарбаев.

Напомним, это не первый подобный инцидент. Ранее Lada.kz рассказывала о затонувшем в Каспии корабле. Пользователи прозвали его «призраком» из-за внешнего вида.

Кроме того, международная группа археологов из Италии и Ирана обнаружила у побережья моря корабль, опустившийся на дно в XVIII-XIX веке. Судно, вероятно, принадлежало торговому флоту из России. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Maritime Archaeology.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
velldr
velldr
Это вполне может быть подводная лодка. В квадрате 200 Каспийского моря располагается мишенное поле - полигон для испытания крылатых ракет. Так называемый корабль призрак - это судно мишень "Герой Мехти" (сухогруз проекта Молотов). Башня построеная на его палубе и само судно иммитировало американский авианосец. Кроме всего прочего попадалась информация, что в качестве мишени сюда притаскивали небольшую подводную лодку. Конечно не атомную, а списанную дизельэлектрическую. Так что - вполне реально она восстала из-за падения уровня воды.
16.05.2025, 18:58
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