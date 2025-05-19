Восстановить спортплощадку и сломанные фонари требуют жители Актау

Жители Актау просят чиновников обратить внимание на состояние аллеи в 28 микрорайоне, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 28 микрорайона

По словам жителей, часть плафонов на столбах освещения вдоль аллеи за домом №35 разбита и не работает.

Спортивная площадка, которая появилась у школы №20 относительно недавно, уже успела изрядно износиться. Песчаная подложка по краям травмобезопасного резинового покрытия осыпалась. Отвалился и бордюр. Люди требуют ремонта воркаут-зоны.

В Актауском городском акимате сообщили, что восстановительные работы уже ведутся: подрядная организация занимается ремонтом пешеходной дорожки, а также планируется восстановление уличного освещения и самой воркаут-площадки.