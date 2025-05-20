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19.05.2025, 19:20

Массовое задержание подростков в пригороде Актау попало на видео

Общество 0 2 669 Сергей Кораблев

В Сети появилось видео, на котором запечатлено массовое задержание подростков в частном секторе пригорода Актау, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как полицейские усаживают несовершеннолетних в служебный автобус.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, в ночь с 16 на 17 мая в Мунайлинском районе проводился рейд, целью которого было выявление правонарушений среди несовершеннолетних.

По итогам мероприятий в отношении 23 родителей подростков составлены административные протоколы по статье 442 КоАП РК.

Подобные мероприятия будут продолжаться, правоохранители призывают родителей внимательнее относиться к местам пребывания своих детей.

Для справки

Статья 442 КоАП РК – Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей:

1. Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22:00 до 06:00 часов предусматривает штраф на законных представителей в размере 3 МРП (11 796 тенге). 

2. Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 часов влечет предупреждение на законных представителей. 

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на законных представителей в размере 7 МРП (27 524 тенге).

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"с 22:00 до 06:00 часов предусматривает штраф на законных представителей в размере 3 МРП (11 796 тенге). "------этого мало! 30 МРП надо сделать! Может тогда родители заметят что отпрыска нет дома в 3 часа ночи?!
19.05.2025, 15:25
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