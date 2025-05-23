На изъятие госномера и неподобающее поведение сотрудников полиции пожаловался житель Актау

Фото: кадр из видео

По словам Темирлана Юргенса, 22 мая его мать и он ехали по делам, когда у стадиона «Батыр» в 34 микрорайоне их остановили сотрудники полиции за якобы непропуск пешехода.

Моя мама была за рулем. Нам сказали, что мы не пропустили пешехода. Но этот пешеход только подходил к полосе, когда мы проехали. В итоге они согласились, что пешеход еще даже не подошел к дороге, однако начали искать другой предлог для составления протокола. Прикопались к тому, что на автомобиле нет брызговиков, хотя наша машина Cherry Tiggo из салона, новая, и стоит на гарантии, заводом они не предусмотрены, - рассказал Темирлан Юргенс.

В итоге на автоледи составили протокол по части 5 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи ), по которой штраф составляет 9 830 тенге. На месте с автомобиля сняли номера.

Они не хотели представляться, препятствовали видеосъемке, хотя я ее осуществлял в общественном месте. Как только достал камеру, они сказали: «лучше убери камеру, а то хуже будет», «а ты кто такой», другой сотрудник сказал: «ты третий лишний». Я его раз десять попросил представиться, они так и не назвали своих имен, - рассказал свидетель произошедшего.

Темирлан Юргенс и его мать со штрафом не согласны и намерены его опротестовать. При этом больше всего их возмутило поведение стражей порядка.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.

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В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что автоледи забрала утром 23 мая госномера и оплатила штраф, отказавшись писать заявление на сотрудников. Тем не менее, в отношении них проведут служебное расследование с поднятием средств видеофиксации.