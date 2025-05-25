Шутка со скорой обернулась для жителя Актау штрафом в 117 тысяч

В Актау 29-летний мужчина ради забавы позвонил в Скорую и заявил, что наглотался таблеток. По прибытии бригады выяснилось, что угрозы его жизни нет. Шутка обернулась для него штрафом. Подробности рассказали в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи, передает Lada.kz .

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Инцидент произошёл 22 мая в 22:00. На пульт «103» поступил вызов от жителя 26 микрорайона Актау, который сообщил о приёме большого количества медикаментов.

Когда бригада скорой помощи прибыла на место, мужчина признался, что сделал это ради шутки, — сообщили в пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Вызов был признан ложным. В отношении заявителя составлен административный протокол по статье 438 Кодекса РК об административных правонарушениях.

За заведомо ложный вызов специальных служб на жителя Актау наложен штраф в размере 117 960 тенге, — добавили в пресс-службе.

Справочно:

Статья 438 КоАП РК. Заведомо ложный вызов специальных служб

Заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи или аварийных служб влечёт штраф на физических лиц в размере 30 месячных расчётных показателей (117 960 тенге).